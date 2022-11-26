Bluefield High School announces the following students to their first nine week grading period for the 2022/23 school term:
9th Grade:
“A” — Madison Akers, Landon Crane, Chase Davis, Danielle Dillow, Krisalyn Dowell, Olivia English, Gavyn Gibson, James Gillespie, Sidney Harless, Jaelyn Honaker, Derek Jackson, Kaylee McKinney, Mara McPherson, Emily Odle, Cianna Phelps, Briana Pierce, Alexander Ricker, Audra Rockness, Cody Sells, Raylee Simpson, Karis Smith
“B” — Jayden Alston, Brianna Bailey, Dustin Billings, Nicholas Bulson, Mason Burnette, Josiah Campbell, Liam Dietz, Celayah Edwards, Braden Farley, Amelia Goodman, Ilisha Gray, Raven Holcomb, Damien Holliday, Jenna Hussey, Faye Jackson, Kadence Musick, Victoria Poynter, Dylan Saddler, Brooke Scott, Zaiden Sellers, Chloe Smith, Gabriel Spencer, Logan Spradlin, Rylan Sult, Wendy Tomas, Joseph Troyer, Jariah Tynes, Lucy Villarreal, Jaxson Wright
10th Grade:
“A” — Kiara Bailey, Xavier Ball, Emily Boswell, Caitlyn Farley, Jaden Francisco, James Godfrey III, Sophie Hall, Cailyn Hubbard, Alexander Hudgins, MacKenzie Jackson, Jonathan Keiser, Aleia Kelly, Madison Lawson, Jacob Mann, Jacob Riggs, Caleb Rose, Timothy Stephenson, Corey Thornhill
“B” — Braeson Bailey, Kaylee Bennett, Annabelle Collins, Ja’Kya Corley, Makayla Dowell, Patrick Farmer, Adreanah Gerwig, Mandy Hancock, Laken Harvey, Brooklyn Hayes, Tevon Headen, Kaleb Hoke, Taylor Mabry, Amani Martin, Abigail Matthews, Justin Miller, Ty Patton, Katelynn Proffitt, Keyamoni Reed, Angela Riggs, McKenzie Sharitz, Bayleigh Stultz, Margaret Ward, Raven Wines, Michael Wray III, Kaitlyn Yearout
11th Grade:
“A” — Jacob Cooper, Nathan Cooper, Brandon Dunfee, Letavia England-Dudley, Teylah Carson, Colton Crigger, Catalina Dalton, Camden Deeb, Isabella Disibbio, Arionna Dowell, Aidan Froy, Joseph Hill, Haley Hughes, Courtney Lee, Connor Neal, Jaidan Neal, Abigail Richardson, Jack Schroeder, Kylie Sizemore, Isabella Smith, Cambria Terry, Kylie Thompson, Gracie Walker, Randall Wilkins, Jr., Nathan Yost
“B” — Braden Baker, Anthony Booth, Anthony Buzzo, Erika Colley, Brendan Cordell, William Couch, Lillias Davis, Jared Fowler, Ansata Gittens, Gretchen Green, Amir Hairston, Hannah Hall, Aidan Holt, Adrianne Jarrell, Destiny Johnson, Tyler Masalski, Ethan Papa, Alex Ratcliff, Bryson Redmond, Grace Richardson, Davis Rockness, Benjamin Schlaht, Dexter Simon II, Samantha Smith, Taras Smith, Trentin Swauger, Landon Tabor, Calli Waddell, Juliana Whited
12th Grade:
“A” — Phil Akers, Crayton Bailey, Larry Billings, Ethan Brown, Hunter French, Caleb Fuller, Christian Gibson, Hazel Goodman, Dustin Graves, Hunter Harmon, Jaida Lee, Harmony McGlothlin, Calista Moore, Gracie Oxley, Natalie Phelps, Hannah Poe, Isaiah Proffitt, Chase Reece, Dane Robinson, Malik Robinson, Hailey Thompson, Carley Wimmer, Cadence Yost
“B” — Jaiden Bell, Raymond Bergin, Nevaeh Brooks, Chloe Browning, Noah Casey, Scarlett Connelly, Khia Day, Anglina Dunford, Chelsea Farmer, Garrett Hicks, Breanna Holt, Cameron Jackson, Layne Jones, Kyndall Lambert, William Looney, Jamara Kelsor, Ryan Mitchell, Jonah Tibbs, Jonathan Walker, Hailey Watson, Chance Yost
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